Real Madrid uzatmada turladı

Haber Merkezi
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes, Real Madrid'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başararak yarı final biletinin sahibi oldu.
Leganes ise kupaya veda etti.
ARDA MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luka Modric, 25. dakikada Endrick ile 90+3. dakikada Gonzalo Torres atarken maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 76. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.
Leganes'in sayılarını 39. dakikada penaltıdan ve 59. dakikada Juan Diaz kaydetti.
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