Real Madrid, Valencia'yı 5 golle geçti İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 13. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 5-1 mağlup etti.

AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 13. haftada, Real Madrid sahasında Valencia ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini, 3. dakikada Carvajal, 42. ve 49. dakikalarda Vinicius Junior, 50. ve 84. dakikalarda ise Rodrygo kaydederken Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro Perales'ten geldi.

Real Madrid, haftayı ikinci sırada tamamladı

Bu sonuçla ligde puanını 32'ye çıkaran eflatun-beyazlılar haftayı ikinci sırada tamamlarken 18 puanda kalan Valencia ise 8. sırada yer aldı.

Arda Güler tribünden izledi

Diğer yandan Real Madrid'de sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı tribünden izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)