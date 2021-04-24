Real Madrid ve Juventus'a yaptırım yolda

UEFA'dan, Avrupa Süper Ligi'inden çekilen kulüpler için yaptırım kararı çıkmadı fakat Real Madrid ve Juventus muhtemel yaptırımlardan muaf değil.

Avrupa Süper Ligi gerçekleşmese de yankıları sürüyor. Kurucu takımlar arasında yer alan 6 Premier Lig ekibi, İtalyan kulüpleri ve Atletico Madrid ligden çekildi.

Çoğu kulüp için yaptırım kararı almayan UEFA'da aynı durum Real Madrid ve Juventus için aynı değil.

DEVLER LİGİ’NE KATILAMAYABİLİRLER

AS'ın haberine göre Real Madrid ve Juventus, UEFA tarafından yaptırıma çarpıtılabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele eden Real Madrid'in halihazırda turnuvadan men edilmesi yasal olarak mümkün gözükmüyor.

Fakat UEFA, gelecek sezon Eflatun-Beyazlı takımı Devler Ligi'ne almayabilir.

UEFA içerisinde Real Madrid hakkında görüş ayrılıkları var. Bir kısım İspanyol ekibinin ceza alması gerektiğini düşünse de aynı fikirde olmayanlar da var.