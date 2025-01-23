Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu

AA & Ensonhaber

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

GELİR YÜZDE 26 ARTTI

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon euroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar euro barajını aştı.

CITY İKİNCİ, PSG ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon euroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon euroyla üçüncü sıraya yerleşti.

LİSTEDE İLK 20'YE GİREN KULÜPLER

1- Real Madrid 1,05 milyar

2- Manchester City 838 milyon

3- Paris Saint-Germain 806 milyon

4- Manchester United 771 milyon

5- Bayern Münih 765 milyon

6- Barcelona 760 milyon

7- Arsenal 717 milyon

8- Liverpool 715 milyon

9- Tottenham 615 milyon

10- Chelsea 546 milyon

11- Borussia Dortmund 514 milyon

12- Atletico Madrid 410 milyon

13- Milan 398 milyon

14- Inter 391 milyon

15- Newcastle United 372 milyon

16- Juventus 356 milyon

17- West Ham United 322 milyon

18- Aston Villa 310 milyon

19- Marsilya 287 milyon

20- Lyon 264 milyon