Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in daha fazla süre bulmasını istiyor

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Geride bıraktığımız sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluklarıyla noktalayan, 2024-2025 sezonuna da Süper Kupa zaferiyle başlayan Real Madrid'de işler son dönemde yolunda gitmiyor.

Üst üste kötü sonuçlar alan eflatun-beyazlı takımda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri tartışılmaya başlandı.

İtalyan çalıştırıcının en çok tepki aldığı konuların başında ise milli futbolcu Arda Güler'e az süre vermesi geldi.

YÖNETİM RAHATSIZ

Marca'da yer alan habere göre; Ancelotti'nin Arda Güler'e süre vermemesinden Real Madrid yönetimi de rahatsız.

Yönetim, Carlo Ancelotti'den Arda Güler'i ilk 11'de maçlara başlatmasını beklemiyor.

DAHA FAZLA OYNAMASINI İSTİYORLAR

Ancak Kylian Mbappe ile bağlantı kurabilecek ve skor katkısı yapabilecek milli futbolcunun daha fazla dakika almasını istiyor.

YAKIN ÇEVRESİ DE BU KARARI ANLAMIYOR

Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu yarattığını anlayamıyor.

11 MAÇTA 292 DAKİKA SÜRE BULDU

45 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.