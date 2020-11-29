Real Madrid'de alarm: 3. yenilgi ve Hazard da sakatlandı

Real Madrid'de alarm: 3. yenilgi ve Hazard da sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup olurken, Hazard da sakatlar kervanına katıldı.

La Liga'da 11. hafta maçları oynanırken son şampiyon Real Madrid, bir yandan sakatlıklarla boğuşurken, ligde de kötü bir tablo çiziyor.

MARADONA İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden dolayı tüm La Liga maçlarında olduğu gibi 1 dakikalık saygı duruşundan sonra başladı.

GOLLER PEREZ VE MATO'DAN

Real Madrid'de defans ve kaleci Thubaut Courtois'in hatalarını iyi değerlendiren Alaves'in gollerini Lucas Perez (Dk. 5) ve Jose Luis Mato (Dk. 49) attı.

CASEMİRO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Maçın ikinci yarısında Alaves kalesinde daha fazla etkili olan ev sahibi takımın tek golünü 86. dakikada Casemiro kaydetti.

REAL MADRİD, 3. YENİLGİSİNİ ALDI

La Liga'da bir maçı eksik olan Real Madrid 3'üncü mağlubiyetini alırken 17 puanla 4'üncü sırada kaldı. Alaves ise 13 puanla 8'inciliğe yükseldi.

ATLETİCO MADRİD'İN 6 PUAN GERİSİNDE

La Liga'nın son şampiyonu olan Real Madrid bu sezona kötü bir başlangıç yaparken iki maç eksiği olan ve averajla 2'nci sırada bulunan Atletico Madrid'in 6 puan gerisinde kaldı.

SEVİLLA DEPLASMANI VE DERBİ BEKLİYOR

Real Madrid, ligde gelecek hafta Sevilla deplasmanına gittikten sonra 13'üncü haftada evinde Atletico Madrid'e karşı derbi maçına çıkacak.

HAZARD YİNE SAKATLANDI

Diğer yandan Alaves maçında Real Madrid için diğer kötü haber, 28. dakikada oyundan çıkan Eden Hazard'ın sakatlanması oldu.

Belçikalı futbolcu, eflatun beyazlı takımda geçirdiği ikinci sezonunda 5'inci kez sakatlık sorunu yaşadı.

Madrid'de Karim Benzema, Sergio Ramos ve Federico Valverde'nin de sakatlıkları bulunuyor.