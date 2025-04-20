Real Madrid'de Ancelotti'nin geleceği belli oldu

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İspanya Süper Kupası’nı Barcelona’ya kaptıran, LaLiga’da şampiyonluk yarışında geriye düşen ve Şampiyonlar Ligi’ne Arsenal karşısında veda eden Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin geleceği tartışma konusu.

Deneyimli İtalyan teknik adam, Arsenal maçının ardından yaptığı açıklamada Real Madrid’de kalma arzusunu dile getirse de, kulübün alacağı kararlara saygı duyacağını belirtti.

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA İMZA ATACAK"

The Athletic, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de miadının dolduğunu ve ayrılmak için gün saydığını yazdı. David Ornstain imzalı haberde Carlo Ancelotti'nin sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.

Habere göre İtalyan teknik direktör, Brezilya Milli Takımı'na imza atacak.

Ayrıca habere göre, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2026 Dünya Kupası'na Carlo Ancelotti ile gitmeyi istiyor.

Haberde, İtalyan teknik adamın, Rodrigues'in "hayali" olduğu vurgulandı.

Deneyimli teknik adamın sezon sonunda Real Madrid'deki görevini bırakması halinde iki seçenek ön plana çıkıyor.

Real Madrid'de farklı bir görev (danışmanlık veya yönetici pozisyonu) veya Brezilya Milli Takımı'nı yönetmek.

XABI ALONSO, REAL MADRID'IN BAŞINA GEÇECEK

Kulüp çevrelerinden gelen bilgilere göre, Ancelotti'nin ayrılığı durumunda Bayer Leverkusen ile müthiş bir çıkış yakalayan Xabi Alonso'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Kulübün simge isimlerinden biri olarak gösterilen eski orta saha oyuncusu, futbolculuk döneminde de Real Madrid formasını giymişti.