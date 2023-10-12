Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Fotoğraf paylaştı Sakatlığını atlatan Arda Güler, milli arada Real Madrid ile birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun aranın ardından kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

ensonhaber.com Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibi ile ABD kampında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat geçirdi. Milli yıldız, geçtiğimiz haftalarda antrenmanlara başlamıştı ancak Las Palmas maçı öncesi sol arka adalesinden tekrar sakatlık geçirerek talihsizlik yaşamıştı. Milli aradan sonra hazır olacak Arda Güler, Real Madrid kadrosuyla antrenmanlara geri döndü. Genç futbolcunun milli aradan sonra hazır olması bekleniyor. Real Madrid, milli ara dönüşü 21 Ekim Cumartesi günü Sevilla deplasmanına çıkacak.