Real Madrid'de Benzema endişesi

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın, sakatlığının geçmesine rağmen kendisini iyi hissetmediği ve Paris Saint Germain'le oynanacak maçlarda forma giyemeyebileceği belirtildi.

Ligin 22. haftasında Real Madrid'in Elche'yi ağırladığı maçın 58. dakikasında sakatlanan Karim Benzama, yerini Luka Jovic'e bırakmıştı.

Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao ve ligde oynadığı Granada maçlarını kaçıran tecrübeli golcünün, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmadığı kaydedildi.

PSG MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

Haberde, Benzema'nın takım antrenmanlarına katıldığı ancak tam kapasiteye henüz ulaşamadığı için Paris Saint Germain'le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında forma giyememe ihtimalinin olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Real Madrid-Paris Saint Germain eşleşmesinin ilk maçı 15 Şubat'ta Fransa'da, rövanş mücadelesi ise 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak.

Hafta sonu La Liga'da oynanacak Villareal maçında da Karim Benzema'nın süre almasının çok düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi.

Bu sezon Real Madrid'de 28 maça çıkan Benzema, 24 gol ve 9 asist kaydetti. 34 yaşındaki forvet, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2023'e kadar uzatmıştı.