Real Madrid'de Luka Modric kararı La Liga'nın ardından Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, sözleşmesi biten 38 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

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14 yıldır Real Madrid'de top koşturan Luka Modric'in adresi gelecek sezon da aynı olacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanya devi, 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

26 kupa kazandı

2012'de Tottenham'dan kadroya katılan Modric, Real Madrid kariyerinde tam 26 kupa kazandı.

Son Şampiyonlar Ligi zaferiyle bu alanda Marcelo ve Karim Benzema gibi isimleri geride bırakan Modric, kulüp rekorunu Nacho ile paylaşıyor.

Geçen sezon 46 maçta oynadı

Modric, geride kalan sezonda 46 maçta görev yaptı. Bu maçların 23'üne ilk 11'de başlayan Modric, 2 gol ve 7 asistle oynadı.