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    Real Madrid'de Raphael Varane'ın korona testi pozitif

    Real Madrid'de Liverpool maçı öncesinde Raphael Varane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:39
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    Real Madrid'de Raphael Varane'ın korona testi pozitif

    Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

    EVİNDE KARANTİNAYA ALINDI

    Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç çıkan Varane'ın takımdan ayrılarak evinde karantinaya alındığı bildirildi.

    Liverpool maçında özellikle defansta önemli eksikleri olan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Daniel Carvajal da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.

    La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da oynanacak El Clasico (Real Madrid-Barcelona) maçında da Varane kadro dışında tutulacak.

    Real Madrid de Raphael Varane ın korona testi pozitif #1

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