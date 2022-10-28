Real Madrid'de Rodrygo ve Militao İspanya vatandaşı oldu

Real Madrid'de Rodrygo ve Militao İspanya vatandaşı oldu

Real Madrid'in iki Brezilyalı futbolcusu Rodrygo Goes ve Eder Militao yemin ederek İspanyol vatandaşlığını aldı.

İyi bir sezon geçiren La Liga'da liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garatileyen Real Madrid Kulübü'nün Brezilyalı futbolcuları Rodrygo Goes ve Eder Militao, İspanyol vatandaşı oldu.

Rodrygo ve Militao çifte vatandaşlık hakkını aldı

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncularından Vinicius Junior'un eylül ayında İspanyol vatandaşlığına alınmasının ardından Rodrygo ve Militao da bugün yemin ederek çifte vatandaşlık hakkını aldı.

Real Madrid transferde rahat olacak

İspanya'da kurallar gereği, futbol kulüpleri Avrupa Birliği (AB) dışından sadece 3 futbolcuyu ilk 11'lerinde oynatabiliyor.

İspanyol basını, takımındaki Brezilyalı futbolculara İspanyol pasaportu aldıran Real Madrid'in, ara transfer döneminde istemesi halinde AB dışından rahat bir şekilde transfer yapabileceğini yazdı.

Bellingham ve Endrick listede

Eflatun-beyazlıların transfer listesinde, Borussia Dortmund'da oynayan 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyunusu Jude Bellingham ve Brezilya'nın Palmeras takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın olduğu iddia ediliyor.