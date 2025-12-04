Real Madrid'de Trent Alexander-Arnold 2 ay yok!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Trent Alexander-Arnold yeniden sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arnold'un uyluk bölgesinde bir kas yaralanması yaşadığı belirtildi.

2 AY YOK

İspanyol basınına göre, 27 yaşındaki sağ bek 2 ay sahalardan uzak kalacak.

BILBAO MAÇINDA SAKATLANDI

Real Madrid'in sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği İngiliz futbolcu, dün akşam ligde oynanan Athletic Bilbao maçının 55. dakikasında yerini Asencio'ya bırakmıştı.

SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Trent Alexander-Arnold, eylül ayında da Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.