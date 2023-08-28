Real Madrid'de Vinicius Junior, 6 hafta forma giyemeyecek Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, Celta Vigo maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalarda 6 hafta kadar uzak kalacak.

AA

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sakatlandığı açıklandı.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 3. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Vinicius'da sağ bacak kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

6 hafta forma giyemeyecek

İspanyol basını Vinicius'un 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ile milli futbolcumuz Arda Güler, Eder Militao, Dani Ceballos ve Fernard Mendy'nin de sakatlıkları bulunuyor.