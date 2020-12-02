Real Madrid'de Zinedine Zidane topun ağzında

Real Madrid'de ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Zidane tartışılmaya başlandı. İspanyol basınına göre yönetimin ilk tercihi Mauricio Pochettino.

La Liga'da lider Real Sociedad'ın 7 puan gerisine düşen ve 4. sırada yer alan Real Madrid'de, işler yolunda gitmiyor.

Son olarak dün akşam Shakhtar Donetsk ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını 2-0 kaybeden İspanyol devinde, teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu iyice sallanmaya başladı.

1 maç kala gruptan çıkma şansını zora sokan Mor-Menekşeler'de yönetim, Fransız teknik adamın görevine son verebilir.

İLK ADAY POCHETTINO

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madridli idareciler, bir süredir boşta olan Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

Haberde, İngiliz ekibini Devler Ligi'nde finale çıkararak rüştünü ispat eden Arjantinli çalıştırıcının La Liga tecrübesinden de bahsedildi.

Bilindiği gibi 48 yaşındaki teknik adam, 2009-2012 yılları arasında Espanyol'u çalıştırmıştı.