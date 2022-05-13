- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Real Madrid'den Levante'ye 6 gol
Real Madrid'den Levante'ye 6 gol
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.
- 13.05.2022 - 00:48
La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, ligde son sırada olan Levante'yi farklı mağlup etti.
Vinicius hat-trcik yaptı
AA'nın haberine göre; Real Madrid'in gollerini Ferland Mendy (Dk. 13), Karim Benzema (Dk. 19), Rodrygo Goes (Dk. 34) ve hat-trick yapan Vinicius (Dk. 45, Dk. 68 ve Dk. 83) attı.
Benzema Real Madrid'de en çok gol atan 2. oyuncu oldu
Diğer yandan Real Madrid forması ile 323. golünü atan Fransız futbolcu Benzema, Raul Gonzalez ile gol sayısını eşitleyerek, eflatun beyazlıların kulüp tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.
Ronaldo ilk sırada
Real Madrid'de 451 golle Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak ilk sırada bulunuyor.
Bu sezon en çok gol Benzema'dan
La Liga'da gol kralı olan Benzema bu sezon 44 gol (27 lig, 15 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Süper Kupası) attı.