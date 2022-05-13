Petrol
107.88
-0.07%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
452.902
-0.78%
BTXN Coin
12.99
-3.42%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Real Madrid'den Levante'ye 6 gol

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.
    • 13.05.2022 - 00:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid'den Levante'ye 6 gol

    La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, ligde son sırada olan Levante'yi farklı mağlup etti.

    Vinicius hat-trcik yaptı

    AA'nın haberine göre; Real Madrid'in gollerini Ferland Mendy (Dk. 13), Karim Benzema (Dk. 19), Rodrygo Goes (Dk. 34) ve hat-trick yapan Vinicius (Dk. 45, Dk. 68 ve Dk. 83) attı.

    Real Madrid den Levante ye 6 gol #1

    Benzema Real Madrid'de en çok gol atan 2. oyuncu oldu

    Diğer yandan Real Madrid forması ile 323. golünü atan Fransız futbolcu Benzema, Raul Gonzalez ile gol sayısını eşitleyerek, eflatun beyazlıların kulüp tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.

    Real Madrid den Levante ye 6 gol #2

    Ronaldo ilk sırada

    Real Madrid'de 451 golle Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak ilk sırada bulunuyor.

    Real Madrid den Levante ye 6 gol #3

    Bu sezon en çok gol Benzema'dan

    La Liga'da gol kralı olan Benzema bu sezon 44 gol (27 lig, 15 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Süper Kupası) attı.

    Real Madrid den Levante ye 6 gol #4

    Real Madrid den Levante ye 6 gol #5


    İlginizi Çekebilir

    3 operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü
    Gündem

    3 operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Galaksimizin merkezindeki kara delik görüntülendi
    Teknoloji

    Galaksimizin merkezindeki kara delik görüntülendi

    Görüş Bildir