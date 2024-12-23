Real Madrid'den Sevilla'ya gol yağmuru

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LaLiga'nın 18. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı evinde 4-2 mağlup etti.
ARDA 71'DE OYUNA GİRDİ
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 10. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Fede Valverde, 34. dakikada Rodrygo ve 53. dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Sevilla'nın gollerini ise 35. dakikada Isaac Romero ve 86. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 71. dakikada oyuna Dani Ceballos'un yerine dahil oldu.
JESUS NAVAS FUTBOLA VEDA ETTİ
Öte yandan Sevilla'da forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Jesus Navas, futbol kariyerinin son maçına çıktı.
Navas, maçın 65. dakikasında Muzambo'nun yerine oyuna dahil oldu.
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