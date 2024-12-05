Real Madrid'e Athletic Bilbao'dan darbe

Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao, Real Madrid'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Berenguer ile 80. dakikada ise Guruzeta atarken Real Madrid'in tek sayısını 78. dakikada Bellingham kaydetti.

ARDA GÜLER SON ANLARDA OYUNA GİRDİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 33 puanda kalan ve haftayı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kapatan Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Girona deplasmanına gidecek.

29 puana yükselen Bilbao ise Villarreal ile karşılaşacak.