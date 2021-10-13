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    Real Madrid'e çifte müjde

    Real Madrid'de Marcelo ve Ferland Mendy takımla çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 15:15
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    Real Madrid'e çifte müjde

    İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen iki sol bek Marcelo ve Ferland Mendy, sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başladı.

    Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre bu sezon sadece 2 dakika süre alabilen Marcelo ve hiç oynayamayan Mendy, yapılan son antrenmana katıldı.

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    İki oyuncunun da kondisyon kazanmaya başladığı ve önümüzdeki hafta içi Shakhtar Donetsk'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek hale getirilmeye çalışıldığının altı çizildi.

    Takımda ayrıca sağ bek Carvajal'in sakatlığı devam ediyor.

    Real Madrid e çifte müjde #1

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