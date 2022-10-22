İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk edecek. Madrid ekibi Fransız futbolcu Benzema'nın sakatlığı nedeniyle Sevilla maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İspanya La Liga'da Sevilla'yı ağırlayacak Real Madrid'e Karim Benzema'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sol bacağından yaşadığı sorun nedeniyle bugünkü Sevilla maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Leipzig maçını da kaçıracak

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde ise golcü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak RB Leipzig maçını da kaçıracağı ve sahalara, gelecek haftaki Girona maçıyla döneceği belirtildi.

Benzema, bu sezon 11 maçta 6 gol attı

Benzema'nın yokluğunda Carlo Ancelotti'nin Rodrygo, Eden Hazard veya Marco Asensio'yu ilk 11'de başlatacağı ifade edildi.

Ballon d'Or ödülünün bu yılki sahibi Karim Benzema, bu sezon 11 maçta süre alırken 6 gol ve 1 asist kaydetti.