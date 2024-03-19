Real Madrid'e kötü haber! Thibaut Courtois, bir kez daha sakatlandı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, yaklaşık 7 ay süren sol dizindeki sakatlığın ardından bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

AA

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, yıldız kalecisi Thibaut Courtois'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Eflatun-beyazlılar, yaptığı yazılı açıklamada, Courtois'ın bugünkü antrenmanda sakatlandığını ve sağ diz iç menisküs bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Takımla birlikte çalışmalar yapıyordu

Belçikalı kaleci, Ağustos 2023'te sol dizindeki çapraz bağlardaki sakatlıktan ameliyat olmuş ve yaklaşık 7 ay süren iyileşme sürecinden sonra iki haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son basın toplantısında Courtois'in iyi durumda olduğunu ve takıma dahil olabileceğini söylemişti.

Sezonu kapattığı öne sürüldü

İspanyol basını, 31 yaşındaki Courtois'ın yeni sakatlığından dolayı bir kez daha ameliyat olmak zorunda olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)