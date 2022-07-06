Real Madrid'e LGBT cezası

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, kulüp olarak LGBT'ye desteklemedikleri için UEFA tarafından sert bir yaptırıma maruz kalıyor.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender) için harekete geçti. Haziran ayı içinde birçok Avrupa kulübü, logolarında ve formalarında LGBT'nin sembol haline getirdiği renklere yer vererek desteklerini ilan etmişti.

Bu uygulamaya katılmayan Real Madrid'in UEFA tarafından cezalandırılacağı öğrenildi.

Arjantin’in günlük spor gazetesi Diário Olé’ye göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, LGBT örgütüne yönelik son zamanlarda yapılan destek açıklamalarına katılmadı.

"Kulübün gelenekleri ve inançlarına aykırı"

Buna gerekçe olarak da kulübün geleneklerine ve inançlarına olan bağlılığını gösterdi.

LGBT örgütünün sembolü haline gelen gökkuşağı renklerini pek çok kulüp logolarında kullanırken, bu algıya karşı çıkan Real Madrid, UEFA tarafından sert bir yaptırıma maruz kalıyor.

UEFA'dan yaptırım kararı

LGBT'yi sembolize eden gökkuşağı renkleri İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid tarafından reddedildi. UEFA, talimatına karşı çıkan İspanyol kulübe sert bir yaptırım uygulamaya karar verdi.

Avrupa’nın Liverpool, City, United, Chelsea, Barcelona, ​​​​Juventus, Bayern Münih gibi dev kulüpleri de buna uyarak formalarında ve logolarında LGBT’yi destekleyen sembollere yer vermişti.

Gueye de reddetmişti

PSG'nin Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye, LGBT renklerinin bulduğu formayı giymeyi reddederek PSG-Montpellier maçına çıkmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Pochettino, Idrissa Gana Gueye'nin kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıklamıştı.