Real Madrid'e Vinicius'tan kötü haber: 3 hafta yok

Haber Merkezi

Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Vinicius Junior'dan İspanyol devine kötü haber geldi.

Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta formasından uzak kalacak.

Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

SAKATLIK KABUSU

Real Madrid'de daha önce Rodrygo'nun 2 hafta, Vinicius'un 3 hafta, Lucas Vazquez'in 1 hafta, David Alaba'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı, Eder Militao ve Daniel Carvajal'in sezonu kapattığı, Aurelien Tchouameni'nin ise dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirilmişti.