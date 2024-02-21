Real Madrid'i bekleyen kriz: Kylian Mbappe kaç numaralı formayı giyecek Sezon sonunda dünya devi Real Madrid'in yolunu tutacak olan Kylian Mbappe'nin hangi forma numarasını giyeceği merak edilirken, Ancelotti'yi bekleyen tehlike de ortaya çıktı.

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Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşma sağlaması futbol kamuoyuna bomba gibi düşerken, alacağı imza parası da dudak uçuklattı.

15 milyon euro yıllık ücreti düşük bulan futbolseverler imza parasının 150 milyon euro olacağını öğrenince ufak çaplı bir şok yaşarken, Fransız futbolcunun bunlara ek olarak imaj haklarından da para alması bekleniyor.

Ancelotti'yi bekleyen tehlike

Real Madrid ile sözleşmesini uzatan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Fransız yıldızı istediği bölgede oynatacağı garantisini vermesinin ardından transfer kısa sürede çözüme kavuşsa da İtalyan teknik adamı bekleyen bir tehlike daha var...

Ensonhaber.com Spor Muhabiri Ercan Ertan, bu tehlikeyi YouTube kanalımızda kısa bir şekilde anlattı.

Ayrıca bizim tahminimizi bir fotoyla gösterelim...