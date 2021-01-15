Real Madrid'i eleyen Bilbao, Barcelona'nın rakibi oldu

Real Madrid'i eleyen Bilbao, Barcelona'nın rakibi oldu

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid'i 2-1 yenen Athletic Bilbao, adını finale yazdırdı.

Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupa yarı final maçında sahasında Real Madrid'i ağırladı.

La Rosaleda Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Maçın gol perdesini açan isim 18. dakikada Raul Garcia olurken, deneyimli oyuncu, 38. dakikada kazanılan penaltıda da topun başına geçerek ilk yarının 2-0 bitmesini sağladı. İkinci yarıda hücum özelliklerini daha fazla kullanmaya çalışan Real Madrid, 73. dakikada Benzema ile golü bularak farkı bire çıkardı.

RAKİP BARCELONA

Uzatmalarla birlikte 25 dakika boyunca aradığı beraberlik golünü bulamayan Real Madrid elendi ve finale Athletic Bilbao çıktı.

İspanya Süper Kupa finali 17 Ocak tarihinde Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak.