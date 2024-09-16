Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Endrick evlendi Real Madrid'in 18 yaşındaki Brezilyalı genç yıldızı Endrick, 21 yaşındaki manken kız arkadaşı Gabriely Miranda ile evlendi.

Haber Merkezi

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk maçına Alman ekibi Stuttgart karşısında çıkacak.

Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı dev maç Real Madrid'in ev sahipliğinde Santiago Barnabeu'da oynanacak.

Bu müsabaka 17 Eylül Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak.

ENDRICK EVLENDİ

Kritik maç öncesinde ise Real Madrid'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Eflatun-beyazlı takımın 47.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki futbolcu Endrick evlendi.

Brezilyalı futbolcu, 21 yaşındaki manken kız arkadaşı Gabriely Miranda ile fotoğraflarını paylaşıp evlendiklerini duyurdu.

"SONUNDA EVLENDİK"

Şu ana kadar 4 maçta toplam 10 dakika süre alabilen ve 1 gol atan Endrick, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Öyleyse onlar artık iki değil ,tek bedendir. Dolayısıyla Allah'ın birleştirdiği ayrılamaz" yazıp yanına da "Sonunda evlendik" diye ekledi.