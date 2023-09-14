Real Madrid'in 3 oyuncusuna çocuk pornosundan gözaltı Dünyaca ünlü Real Madrid takımının adı çocuk istismarıyla yan yana geldi.. İsmi açıklanmayan takımın 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda polis tarafından gözaltına alındı.

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Real Madrid'de çocuk pornosu skandalıyla gündemde..

İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid takımından 3 genç oyuncu polis tarafından alındı.

Çocuk pornosundan gözaltı

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Gözaltılar, İspanyol futbolunda, geçen ay Dünya Kupası şampiyonu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'e yönelik cinsel taciz iddialarının ortasında gerçekleşti.

Real Madrid'den resmi açıklama

Real Madrid'den resmi açıklama geldi. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kulübümüz, bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır.

Gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan olduğu değerlendiriliyor

El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklardan alıntı yaparak, gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı polis şikayetinden kaynaklandığını bildirmişti.