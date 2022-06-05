Real Madrid'in 400 milyon euroluk rahatlığı

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonu zaferle noktalayan Real Madrid gelecek sezon için elini güçlendirdi.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid rüya gibi bir sezonu geride bıraktı.

Transfer yapmadan La Liga'da İtalyan hocasıyla zafere koşan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de Avrupa devlerini tek tek eleyip kupanın 14. kez sahibi oldu.

Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaşılamazken Real Madrid şimdiden gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı.

400 milyon euroluk bütçeye sahip

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Real Madrid kadrosundaki yüksek maliyetli bazı futbolcularla da yollarını ayırdı.

Gareth Bale, Marcelo ve Isco'nun sözleşmesi sona erdi. Yıldızlar takımdan ayrılırken üç oyuncudan oluşan bütçe boşluğunun 90 milyon euro olacağı iddia edildi.

Goal'de yer alan habere göre Real Madrid böylece gelecek sezon kadrosu için 400 milyon euro harcama yapabilme şansına sahibi oldu.

Kadroda düşünülmeyen Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic ve Mariano Diaz'ın olası transferleri de kulübe hem bonservis geliri sağlayacak hem de maaş yükünü azaltacak.

Mbappe transferini gerçekleştiremeyen Real Madrid'in bu yaz hangi transferleri yapacağı merakla bekleniyor.