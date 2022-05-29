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    Real Madrid'in başarısı Chelsea'ye yaradı

    Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu olduğu öğrenildi. Real Madrid, İngilizlere 15 milyon sterlin daha ödeyecek.
    • 29.05.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 16:17
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    Real Madrid'in başarısı Chelsea'ye yaradı

    UEFA'nın en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde dün final müsabakası oynandı.

    Fransa'nın ev sahipliği yaptığı final mücadelesinde İngiliz devi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi, son dakikalarda yaptığı şovlarla bilinen Real Madrid 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

    Chelsea de sevindi

    Diğer yandan eflatun-beyazlıların şampiyonluğu sadece kendilerine değil İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye de yaradı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu detayı

    2019 yazında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euro + bonuslar karşılığında transfer olan Eden Hazard'ın transfer kontratında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu olduğu öğrenildi.

    Real Madrid in başarısı Chelsea ye yaradı #1

    15 milyon sterlin daha ödeyecek

    Sözleşmeye göre; zafere ulaşan İspanyol temsilcisi, teknik direktörlüğünü Thomas Tuchel'ın yaptığı takıma 15 milyon sterlin daha ödeyecek.

    Sakatlıklar peşini bırakmadı

    Belçikalı oyuncu, Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkların ve formsuzlukların etkisi ile istenilen performansı bir türlü sergileyemedi.

    66 mücadelede 16 gole katkı sağladı

    Transfer olduğu günden bu yana takımı ile 66 mücadelede görev alan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 10 asist ile takımına katkı sağladı.

    Real Madrid in başarısı Chelsea ye yaradı #2


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