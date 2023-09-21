Real Madrid'in çilingiri: Jude Bellingham Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Real Madrid'de 3 puanı getiren golü Jude Bellingham kaydetti. Bellingham, Union Berlin maçıyla birlikte bu sezon 3. kez Real Madrid'e 3 puanı getirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Bundesliga ekibi Union Berlin'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısının büyük bir bölümünde de gol sesi çıkmazken Real Madrid, galibiyet golünü uzatma dakikalarında buldu.

Ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Jude Bellingham, 90+4'te ağları havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona 3 puanla başlarken Union Berlin haftayı puansız kapattı.

3 maçta 3 puanı getirdi

Real Madrid'e Union Berlin karşısında 3 puanı getiren Jude Bellingham, bu sezon 3. kez takımını galibiyete taşıdı.

İspanya LaLiga'da Getafe ve Celta Vigo maçlarında da ağları havalandıran Jude Bellingham, ligin ilk haftasındaki Athletic Bilbao karşılaşmasında ise ikinci golü kaydetmişti.

Ligin 2. haftasında Almeria deplasmanında Real Madrid 3-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılırken Bellingham 2 golle oynadı.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e imza atan Jude Bellingham, Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

İdolünün izinde

Jude Bellingham, Real Madrid'e transferi için düzenlenen imza töreninde neden 5 numaralı formayı tercih ettiğini de açıklamıştı.

Bellingham forma numarasıyla ilgili şöyle konuştu:

5 numarayı giymeme izin verdiği için Jesus Vallejo'ya teşekkür ediyorum. Forma değiştirme konusunda çok iyi davrandı ve ona minnettarım. Zinedene Zidane'a ne kadar hayran olduğumu birçok röportajda söyledim. Onunla aynı olmaya çalışmıyorum ama ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok.

Jude Bellingham'ın kariyeri

Futbol kariyerine İngiliz ekibi Birmingham City'nin altyapısında başlayan Jude Bellingham, 2019/20 sezonunda A takıma yükseldi.

Birmingham'da A takıma yükseldiği sezondan bir sezon sonra Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan Jude Bellingham, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Borussia Dortmund'la 2020/21 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanan Jude Bellingham, geride kalan sezonda Bundesliga'da sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.