Real Madrid'in İspanya Süper Kupası finalindeki rakibi Barcelona oldu

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Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası'nın ikinci yarı final maçında Barcelona ile Osasuna karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Barcelona finale yükseldi.
Barcelona'nın golleri 59'da Robert Lewandowski ve 90+3'te Lamine Yamal'dan geldi.
Süper Kupa'da final El Clasico'ya sahne olacak
Barcelona, kupanın ilk yarı final karşılaşmasında uzatmalar sonrasında Atletico Madrid'i 5-3 yenen Real Madrid ile 14 Ocak Pazar akşamı finalde karşı karşıya gelecek.
İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.
Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.
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