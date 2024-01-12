Real Madrid'in İspanya Süper Kupası finalindeki rakibi Barcelona oldu Barcelona, İspanya Süper Kupası ikinci yarı final maçında Osasuna'yı 2-0 mağlup ederek finale adına yazdırdı.

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Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası'nın ikinci yarı final maçında Barcelona ile Osasuna karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Barcelona finale yükseldi.

Barcelona'nın golleri 59'da Robert Lewandowski ve 90+3'te Lamine Yamal'dan geldi.

Süper Kupa'da final El Clasico'ya sahne olacak

Barcelona, kupanın ilk yarı final karşılaşmasında uzatmalar sonrasında Atletico Madrid'i 5-3 yenen Real Madrid ile 14 Ocak Pazar akşamı finalde karşı karşıya gelecek.

İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.

Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.