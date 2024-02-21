Real Madrid'in istekleri bitmiyor! Arda Güler'den öyle bir şey istediler ki... Dünyanın en iyi takımlarından biri olarak görülen Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in daha rekabetçi bir oyuncu olması için kilo alması tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...

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Real Madrid'in İtalyan kondisyoneri Antonio Pintus, bu yaz oynanacak EURO 2024, Copa America ve Olimpiyat Oyunları nedeniyle kadro üzerinde özel bir çalışmaya imza attı.

Turnuva takviminin futbolcular üzerindeki etkilerini hesaplayan İtalyan antrenör, Arda Güler'den 5 kilo almasını istedi.

Defanca Central'de yer alan habere göre; Pintus, daha önce Rodrygo için uyguladığı stratejiyi şimdi de Arda Güler için devreye soktu. Eflatun-beyazlılar, milli futbolcu için Pintus gözetiminde aşamalı bir vücut geliştirme planı hazırladı.

5 kilo kas...

Haberde ayrıca, aynı stratejinin Milan'a kiralık olarak gidip futbolunu geliştiren Brahim Diaz'da da uygulandığı vurgulandı.

Real Madrid'in Arda Güler hakkındaki fikrinin, genç yıldızın gelecek yıllarda daha rekabetçi olabilmesi için 5 kilo kas kazanarak, fiziksel oyunda tüm kalitesini ortaya çıkartabilecek seviyeye gelmesi olduğu belirtildi.