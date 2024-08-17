Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı: Arda Güler ve Mbappe detayı
Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, sezona kupayla başlamanın moraliyle sahaya çıkacak.

Real Madrid, La Liga’nın ilk haftasında Mallorca’ya konuk olacak.

Mallorca - maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da başlayacak.

Bu maç öncesinde, Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı.

ARDA GÜLER VE MBAPPE YER ALDI

Kadroda, bu sezonun flaş transferi Kylian Mbappe ve milli yıldızımız de yer aldı.

KAMP KADROSU