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Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı: Arda Güler ve Mbappe detayı

Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı: Arda Güler ve Mbappe detayı Real Madrid, La Liga’nın ilk haftasında Mallorca’ya karşı sahaya çıkacak. Kadroda Mbappe ve Arda Güler de yer alıyor.