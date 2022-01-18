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    Real Madrid'in kupaları müzeye sığmıyor

    İspanya Süper Kupası’nı kazanan Real Madrid, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 09:12
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    Real Madrid'in kupaları müzeye sığmıyor

    İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

    Real Madrid'e kupayı getiren 2 golü Modric ve Benzema attı.

    AS gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid, yenilenen Santiago Bernabeu ile beraber müzesini de genişletmenin projesini masaya yatırmaya hazırlanıyor.

    Real Madrid in kupaları müzeye sığmıyor #1

    79 KUPA

    Real Madrid'in müzesinde 13 Avrupa Kupası, 7 Kulüpler Dünya Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası, 34 Lig, 19 Copas del Rey bulunuyor.

    Real Madrid in kupaları müzeye sığmıyor #2

    Real Madrid in kupaları müzeye sığmıyor #3


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