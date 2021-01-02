Real Madridli futbolcular maaş indirimine gitti

Real Madrid yönetimi, kulüpte %10'luk maaş kesintisi uygulamak için futbolcularla anlaşmaya vardı.

Birçok kulüp koronavirüs yüzünden daralan ekonomi nedeniyle ciddi sorunlar yaşarken, İspanyol devi bir kez daha mali taahhütlerini yerine getirdi.

Real Madrid Kulübü, hem futbol hem de basketbol takımlarının oyuncularına maaşlarının ilk kısmını ödedi.

ÖDEMELER YÜZDE 10 İNDİRİMLE YAPILDI

Marca'nın haberine göre, teknik ekip ve futbolcularla anlaşmaya varan yönetim yüzde 10 indirimle ödemeleri gerçekleştirdi. Real Madrid'in bütçesinin bu sezon tahminlere göre 900 milyon euro civarında olması bekleniyordu ancak devam eden salgın nedeniyle bu beklenti 618 milyon euroda kaldı.

Madrid ekibi tıpkı geçen yaz döneminde olduğu gibi Ocak'ta da bir transfer girişimi planlamıyor. La Liga'nın son şampiyonu, 30 Haziran 2021'de Bayern Münih'teki sözleşmesinin sona ermesinden sonra David Alaba'yı serbest oyuncu olarak kadrosuna katmayı planlıyor.