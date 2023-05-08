Real Madridli Rodrygo'nun final maçındayken evi soyuldu İspanya Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evinin soyulduğu bildirildi.

AA

İspanya'da Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda 6 Mayıs'ta Real Madrid ve Osasuna takımları arasında oynanan maçta attığı 2 golle yıldızlaşan ve takımı Real Madrid'e şampiyonluğu getiren Rodrygo Goes, büyük bir şok yaşadı.

Maç akşamı evi soyuldu

İspanyol basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde; Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atan Rodrygo Goes'in, Madrid'in La Moraleja ilçesindeki evinin maç akşamı soyulduğu belirtildi.

Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Takımına şampiyonluğu getirdi

Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.

İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.

Avrupa'da sorun olmaya başladı

Avrupa'da oyuncuların maç sırasında evde olmadığını bilen hırsızlar da futbolcu evlerini hedef olarak seçiyor.

Tolgay Arslan, Yusuf Yazıcı gibi futbolcuların yanı sıra Di Maria gibi yıldızlar da benzer sorunu yaşamıştı.