Real Sociedad - Real Betis maçı Tiktok'tan canlı yayınlanacak

La Liga'nın 32. haftasında oynanacak Real Sociedad-Real Betis maçının sosyal medya platformu Tiktok üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

İspanya La Liga'da ilk dört mücadelesi veren Real Sociedad ve Real Betis arasında gelecek hafta oynanacak maç bir ilke sahne olacak.

Ligin yayıncısı GOL yaptığı açıklamada, ligin 32. haftasında oynanacak maçın sosyal medya platformu Tiktok üzerinden yayımlanacağı belirtildi.

Karşılaşmanın dikey formatta ve 4K seçeneğiyle platform üzerinden yayına sunulacağı ifade edildi.

Real Sociedad ve Real Betis karşılaşması, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu formatta yayımlanacak ilk maç olacak.

"Daha çok izleyiciye ulaşmak istiyoruz"

La Liga Dijital Strateji Direktörü Alfredo Bermejo yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bu, La Liga'nın yeni izleyicilere ulaşabilmesi için attığımız yeni bir adım. Yapılan anlaşma, ilerleyen sezonları da kapsıyor. Yeni bir deneyimle daha çok izleyiciye ulaşmak ve değerimizi yükseltmek istiyoruz."

30 haftası geride kalan ligde Real Betis 53 puanla beşinci, Real Sociedad ise 51 puanla altıncı sırada yer alıyor. Ligin 31. haftasında Real Betis Cadiz'e konuk olurken Real Sociedad deplasmanda Elche ile karşılaşacak.