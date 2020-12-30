Reguilon: Mourinho Noel Günü kapıma yemek bıraktı

Real Madrid'den Tottenham'a transfer olan Sergio Reguilon, Jose Mourinho'nun oyuncularıyla nasıl ilgilendiğini anlattı.

Real Madrid'den Tottenham'a transfer olan Sergio Reguilon, Jose Mourinho ile ilgili AS gazetesine konuştu.

"NOEL GÜNÜ YEMEK GÖNDERDİ"

"Size Mourinho ile ilgili binlerce muhteşem detay anlatabilirim." diyen Reguilon, "Örneğin Noel Günü'nde evde yalnız oturuyordum. Zil çaldı, kapımın önünde bir hediye kutusu vardı. Kutuyu açtım ve Mourinho'dan gelen pişmiş bir yemek vardı." ifadelerini kullandı.

"YALNIZ OLDUĞUNU BİLİYORUM DİYE NOT BIRAKMIŞ"

Reguilon, "Yemeğin yanında Mourinho'dan bir not vardı. 'Noel'de yalnız olduğunu ve yemek pişiremeyeceğini biliyorum.' yazmıştı. Bu tip şeyler futbolcu için sandığınızdan daha önemlidir. Saha dışındaki hayatımızı da takip ettiğini gösteriyor." dedi.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Sergio Reguilon, bu sezon başında Real Madrid'den Tottenham'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

24 yaşındaki İspanyol sol bek, Tottenham formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 asist yaptı.