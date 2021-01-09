Rekor tartışması: Pele'nin sayılmayan 449 golü

Ronaldo'nun Pele'nin gol rekorunu kırmasının ardından, Brezilyalı efsanenin özel maçlarda attığı golleri de sayması tartışmalara neden oldu.

Pele, geçtiğimiz günlerde Cristino Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırması sonrası Instagram profilini güncellemiş ve "1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu" yazmıştı.

MESSI DE GEÇTİ

Pele'ye ait olan 'bir kulüpte en çok gol atan oyuncu' rekorunu da Messi'nin kırması, 'en golcü futbolcu' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Her iki süper yıldıza da rekorunu kaybeden Pele'nin, Santos için attığı 449 gol kayıtlara geçmedi. Toplam rakamı çıkardığımızda Pele'nin Santos adına 1091 golü olduğunu görüyoruz.

ÖZEL MAÇLARIN ÇOKLUĞU

Pele'nin attığı 449 golün sayılmama sebebi olarak dönemin resmi maç sayısının azlığı ve Santos'un resmi maçlar yerine ağırlıklı olarak özel turnuvalara katılması olarak gösteriliyor.

Rekorlar el değiştirmesine rağmen Messi ve Ronaldo günümüz futbolunun, Pele ve Maradona gibi isimler ise kendi dönemlerinin en iyileri olarak anılmaya devam edecek.