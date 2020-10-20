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    Renato Sanches: Burak Yılmaz makine gibi

    Lille'in başarılı futbolcularından Renato Sanches takım arkadaşı Burak Yılmaz'ı makineye benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 14:50
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    Renato Sanches: Burak Yılmaz makine gibi

    Fransa Ligue 1 takımlarından Lille harika bir performans sergileyen 35 yaşındaki Burak Yılmaz'a takım arkadaşı Renato Sanches de övgü dolu sözler kullandı.

    "BURAK YILMAZ ÇOK ÇALIŞIYOR"

    Burak Yılmaz'ın Lille'e başka bir hava kattığını ifade eden Sanches, "Burak Yılmaz, 35 yaşında ama harika bir performans sergiliyor; çok çalışıyor ve adeta bir makine gibi" dedi.

    Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken, tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne çabuk ısındı.

    Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından tecrübeli futbolcunun golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

    Renato Sanches: Burak Yılmaz makine gibi #1

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