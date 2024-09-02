Resmen açıklandı! Yıldız isim Al Nassr'dan ayrıldı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Brezilyalı sol bek oyuncusu Alex Telles ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İHA

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Alex Telles ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLENDİ

Mavi-sarılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Telles’e teşekkür ederek, kariyerinin geri kalanından başarılar diledi.

AL NASSR FORMASINI 38 KEZ GİYDİ

Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla 29’u Suudi Arabistan Ligi, 3’ü Suudi Süper Kupası, 4’ü Suudi Kral Kupası ve 2’si AFC Şampiyonlar Ligi olmak üzere 38 maçta forma giyerken 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)