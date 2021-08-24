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    Reynaldo Vasquez, rüşveti itiraf etti

    El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, FIFA'daki yolsuzluk skandalıyla ilgili ABD'de süren davada, suçunu itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 14:20
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    Reynaldo Vasquez, rüşveti itiraf etti

    Daha önce federal mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, bu kez milli takımın oynadığı maçlardaki medya ve pazarlama haklarının verilmesi karşılığında rüşvet aldığını söyledi.

    65 yaşındaki Vasquez, 2012'de kendisinin de arasında bulunduğu federasyon yetkililerinin, El Salvador Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarının yayın hakları için yaklaşık 350 bin dolar aldığını belirtti.

    20 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

    2015'te ABD'de açılan FIFA'ya yönelik yolsuzluk davasında 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Vazquez, 2009'un Haziran ayından 2011'in Temmuz ayına kadar El Salvador Futbol Federasyonunu yönetmişti.

    Reynaldo Vasquez, rüşveti itiraf etti #1

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