Ribery, kramponlarını asmaya hazırlanıyor

Franck Ribery, Salernitana ile sözleşmesini sonlandırarak, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Franck Ribery emekli olmaya hazırlanıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi.

Antrenör olarak devam edecek

Fransız yıldızın Salernitana kulübünde antrenör olarak görev almaya devam etmesi bekleniyor.

2005 yılında Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Ribery, daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana formalarını giydi.

Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.