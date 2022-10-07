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    Ribery, kramponlarını asmaya hazırlanıyor

    Franck Ribery, Salernitana ile sözleşmesini sonlandırarak, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.
    • 07.10.2022 - 17:49
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    Ribery, kramponlarını asmaya hazırlanıyor

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Franck Ribery emekli olmaya hazırlanıyor.

    Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi.

    Antrenör olarak devam edecek

    Fransız yıldızın Salernitana kulübünde antrenör olarak görev almaya devam etmesi bekleniyor.

    2005 yılında Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Ribery, daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve  Salernitana formalarını giydi.

    Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

    Ribery, kramponlarını asmaya hazırlanıyor #1


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