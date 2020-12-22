Ricardo Quaresma'dan 1 gol, 2 asist

Vitoria Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma, Santa Clara'yı 4-0 yendikleri maçta 1 gol 2 asistle oynadı.

Beşiktaş'tan sonra Kasımpaşa'da oynayıp ülkesinde Vitoria Guimaraes'e giden Ricardo Quaresma, bu hafta takımına galibiyeti getirerek dikkat çeken br performans gösterdi.

Quaresma, takımının Santa Clara'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta 1 gol 2 asist üretirken, maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı.

“TAKIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM”

Maçı kazandıkları için şanslı olduklarını söyleyen Quaresma, "Bireysel olarak performansımdan mutluyum ancak takım olarak öyle değil. Daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynadık ve kazandık fakat düzeltmemiz gereken şeyler var." sözlerini kullandı.

37 yaşındaki Ricardo Quaresma, bu sezon takımıyla birlikte çıktığı 10. lig maçında ilk golünü bu maçta atarken toplamda 3 asiste ulaştı.