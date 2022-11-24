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    Ricardo Quaresma'dan Ronaldo sözleri

    Ricardo Quaresma'dan Ronaldo sözleri

    Ricardo Quaresma yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo ve Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesi konuştu.
    • 24.11.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 09:14
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    Ricardo Quaresma, Portekiz'in Gana ile oynayacağı karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada yakın dostu Cristiano Ronaldo'ya destek mesajı verdi.

    Portekiz'in Gana'yı yenecek kaliteye sahip olduğunu söyleyen Quaresma maç öncesi değerlendirmesine, "İlk maçı kazanarak başlamak çok önemli. Portekiz, Japonya ve Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi sürprizlere hazırlıklı. Gana'yı yenecek güce sahibiz. Bence dünyanın en iyi takımına sahibiz. Hayal kurabiliriz ama gerçekten inanılmaz yeteneklere sahip bir takımız. Neden Dünya Kupası'nı kazanmayalım?" diye konuştu.

    Ricardo Quaresma dan Ronaldo sözleri #1

    "Ronaldo'nun etrafında birleşirsek kazanırız"

    Takımın Cristiano Ronaldo'nın etrafında birleşmesi gerektiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Tüm hikayeyi Cristiano'nun etrafında birleştirmek önemli. Cristiano'nun da Dünya Kupası'na çok motive olduğunu düşünüyorum. Hala oynamak istediğini de biliyorum. Nerede olursa olsun onun arkadaşı olarak kalmaya devam edeceğim." sözlerini kullandı.

    "Hala oynamak istiyorum"

    Futboldan kopmadığını ve yeniden sahalara döneceğini de söyleyen Quaresma, "Hala oynamak istiyorum ve bunun için hazırlıklarımı yapıyorum. Zamanı geldiğinde herkese haber vereceğim. Hala kararlaştırdığım bir şey yok ama iyi düşünmem lazım. Ailem, çocuklar ve eşim için en iyisini belirlemek zorundayız." açıklamasını yaptı.

    Ricardo Quaresma dan Ronaldo sözleri #2

    80 kez milli oldu

    39 yaşındaki Ricardo Quaresma son olarak Vitoria Guimaraes formasını giydikten sonra geçen sezon sona ermeden takımdan ayrılmıştı.

    Ricardo Quaresma Portekiz formasını 80 kez sırtına geçirmiş ve 10 golle ülkesine katkı sağlamıştı.


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