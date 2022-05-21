Ricardo Quaresma'nın emekli olmaya niyeti yok

Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'ten ayrıldığını duyurdu. Açıklamalarında futbolu henüz bırakmayacağını da ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını giymiş ve adı efsaneleşmiş olan Ricardo Quaresma, kariyeri hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Türkiye'de siyah-beyazlı kulübe adını altın harflerle yazdırdıktan sonra bir sezon da Kasımpaşa'da görev yapan Ricardo Quaresma, 2 yıl önce ülkesi Portekiz'e geri dönmüştü.

Portekiz Ligi'nden Vitoria Guimaraes'le anlaşmış olan yıldız futbolcu, Porto'nun şampiyon olması ve sezonun da sonuna gelinmesi ile takımdan ayrıldığını açıkladı.

"Vitoria takımından ayrıldım"

Portekizli oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Vitoria ile kontratım sona erdi ve takımdan ayrıldım. İtiraf etmeliyim ki takıma daha fazla katkı sağlamak isterdim. Saha dışında da üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Taraftarlara, bana gösterdiği sevgi ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"Emekli olmanın zamanı gelmedi"

Emeklilikle ilgili de açıklamaya da yer veren 38 yaşındaki futbolcu, "Sizin de bildiğiniz gibi, sözleşmemi bir yıl daha uzatabilirdim ama Vitoria'nın yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kalamazdım. Takımdan ayrılarak kulübe az da olsa katkı sağlayabilirim ve tasarruf etmelerine yardımcı olabilirim. Emekli olmanın zamanı henüz gelmedi. Futbol oynamak ve beni mutlu eden şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

26 maçta forma giydi

Quaresma, bu sezon takımı ile 26 maça çıktı. Ekibine 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.