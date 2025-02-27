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Rıdvan Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Rangers kazandı

Rıdvan Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Rangers kazandı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'deki rakibi Rangers, Premiership'in 28. haftasında konuk olduğu Kilmarnock'u 4-2 mağlup etti.