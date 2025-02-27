Rıdvan Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Rangers kazandı

İskoçya Premiership'in 28. haftasında Kilmarnock, Rangers'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Vaclav Cerny, 53 ve 62. dakikalarda Cyriel Dessers ile 85. dakikada Nedim Bajrami kaydetti.
RIDVAN ASİST YAPTI
31. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, takımının 3. golünde asist yaptı.
Kilmarnock'un sayılarını 11. dakikada Joe Wright ile 14. dakikada Brad Lyons kaydetti.
Bu sonuçla 59 puana yükselen Rangers, ligdeki bir sonraki maçında Motherwell'i konuk edecek.
31 puanda kalan Kilmarnock ise Ross County deplasmanına gidecek.
UEFA Avrupa Ligi'deki Fenerbahçe - Rangers eşlemesinin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanş ise 13 Mart Perşembe günü Glasgow'da oynanacak.
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