Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers, Celtic derbisinde istediğini alamadı

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İskoçya Premiership'in 21. haftasında Celtic, derbide Rangers'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak zirve yarışında farkı açtı.
Celtic'e galibiyeti getiren golleri 25'te Paulo Bernardo ve 47'de Kyogo Furuhashi atarken Rangers'ın tek sayısını 88.'de James Tavernier kaydetti.
Rıdvan Yılmaz, 90 dakika oynadı
Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği Rangers'ta Leon Balogun, 71'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte art arda üçüncü galibiyetini alarak puanını 51'e yükselten Celtic ligdeki bir sonraki maçında St. Mirren deplasmanına gidecek.
Tam 11 maç sonra yenilen ve 43 puanda kalan Rangers ise Kilmarnock'u konuk edecek.
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