Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers zirve takibini sürdürdü Rangers, Premiership'in 25. haftasında konuk ettiği Aberdeen'i 2-1 mağlup etti. Rangers'da milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

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İskoçya Premiership'in 25. haftasında Rangers, Aberdeen'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Rangers'ın gollerini 7. dakikada Rabbi Matondo ve 72. dakikada Todd Cantwell atarken Aberdeen'in tek sayısını 45. dakikada Bojan Miovski kaydetti.

Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı

88. dakikada Dujon Sterling'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 58'e yükselterek 59 puandaki lider Celtic'i takibini sürdüren Rangers ligdeki bir sonraki maçında Ross County'yi konuk edecek.

25 puanda kalan Aberdeen ise Motherwell'i ağırlayacak.