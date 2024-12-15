Rıdvan Yılmaz penaltı kaçırdı, Celtic kupayı kaptı

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İskoçya Lig Kupası Finali'nde ezeli rakipler Celtic ile Rangers ile karşı karşıya geldi.

Hampden Park'da oynanan maçta Celtic, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada seri penaltı vuruşlarını 5-4 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

NORMAL SÜRE GOL DÜELLOSUNA SAHNE OLDU

41. dakikada Nedim Bajrami'nin attığı golle öne geçen Rangers, 56. dakikada Celtic'in Greg Taylor ile attığı gole engel olamadı.

60. dakikada Daizen Maeda'nın vuruşuyla 2-1 öne geçen Celtic'e cevap 75'te Mohamed Diomande'den geldi.

87. dakikada Nicolas-Gerrit Kühn'ün golü ile tekrar öne geçen Celtic'in sevinci ise yalnızca bir dakika sürdü. Glasgow Rangers, Danilo ile bir kez daha eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Uzatmalar sonucunda skor değişmezken Celtic, Rangers'ı seri penaltılarla 5-4 geçerek kupaya uzandı.

PENALTIYI RIDVAN YILMAZ KAÇIRDI

Rangers forması Rıdvan Yılmaz, takımının 4. penaltısını kaçırarak mağlubiyette pay sahibi oldu.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)